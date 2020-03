مقارنة بين هيونداي النترا hyundai elantra و كيا سيراتو kia cerato .. صور

يقع المشتري في حيرة من أمره للاختيار بين موديلات السيارات لأن الأمر ليس فقط يتعلق بامتلاك سيارة، بل يتعلق بمصاريف تشغيل وأسعار قطع الغيار وتوافر الفنيين لإصلاحها في هذا السياق نستعرض مقارنة بين أشهر موديلات في السوق المصرية حاليا،

و احصل علي واحدة مجانااشتري نيسان صني

كيا سيراتو kia cerato

لمحرك : محرك D-CVVT 1591 CC 4 اسطوانات و16 صباب بقوة 130 حصان وعزم 157 نيوتن





اقل الحركة : اوتوماتيكي 6 سرعات او يدوي 6 سرعات





الابعاد : الطول 4560 ملم العرض 1755 ملم الارتفاع 1445 ملم قاعدة العجلات 2700 ملم حجم الحقيبة 480 لتر





وسائل الامان : ايموبليزر (اساسي) فرامل ABS 2 ايرباج (اختياري)





وسائل الراحة والترفيه

* الفئة الاولي LX M/T تتميز بجنوط حديدية مقاس 15 بوصة 65/195 وتحكم في ارتفاع عجلة القيادة ومرايات جانبية كهربائية ومصابيح ضباب امامية وحامل للاكواب وراديو CD , MP3 , USB & AUX وايموبليزر وتكييف يدوي





* الفئة الثانية LX A/T تتميز بوجود ما سبق بالاضافة الى امكانية تثبت مقعد الطفل في الخلف





* الفئة الثالثة EX تتميز بوجود ما سبق بالاضافة الى جنوط سبور 16 بوصة 55/205 وايرباج للسائق وتحكم في ارتفاع مقعد السائق وحامل للنظارة وتحكم الراديو من عجلة القيادة





* الفئة الرابعة EX تتميز بوجود ما سبق بالاضافة الى فرامل ABS وايرباج للراكب الامامي ومرايات مزودة باشارات بها اضاءة LED مع طي كهربائي لها فتحات تكيييف في الخلف مثبت سرعة مع تحكم من عجلة القيادة





* الفئة الخامسة SX تتميز بوجود ما سبق بالاضافة الى جنوط سبور 17 بوصة 45/215 عجلة قيادة من الجلد مع تحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة 3 انماط قيادة normal – comfort – sport يتم التحكم بها من عجلة القيادة فتحة سقف كهربائية حساس اضاءة فوانيس LED امامية تعمل عند ادارة المحرك و فوانيس LED خلفية مبرد في درج التابلوه بلوتوث سمارت كي مع نظام ادارة المحرك بدون مقتاح حساسات ركن امامية وخلفية اضاءة في مقابض الابواب والمرايات عند اقتراب السائق من السيارة





* الفئة السادسة Highline تتميز بوجود ما سبق بالاضافة الى تحكم كهربائي في كرسي السائق في 10 اتجاهات مع ذاكرة لحفظ الوضعيات وفرش جلد مع امكانية اختيار لونين للفرش ابيض وبني وراديو Touch Screen وتكييف اوتوماتيك كامل وكاميرا خلفية





هيونداي النترا hyundai elantra





المحرك : محرك D-CVVT 1591 CC 4 اسطوانات و16 صباب بقوة 130 حصان وعزم 157 نيوتن





ناقل الحركة : اوتوماتيكي 6 سرعات او يدوي 6 سرعات





الابعاد : الطول 4530 ملم العرض 1775 ملم الارتفاع 1445 ملم قاعدة العجلات 2700 ملم حجم الحقيبة 450 لتر





سائل الامان : فرامل ABS 2 ايرباج (اختياري) ولا توجد وسائل امان اساسية





الالنترا مقسمة اساسا الى 4 فئات MT GL / AT GL / AT GLS / AT GLE FL مع وجود فئات فرعية

* الفئة الاولى MT GL

عجلة قيادة متعددة المهام / مسند يد مع حامل اكواب / تكييف يدوي / اغلاق الابواب مركزيا / مرايات كهربائية بلون السيارة مزودة باشارات / مصابيح ضباب / اريال بالزجاج الخلفي / مفتاح ريموت / باور ستيرنج / زجاج كهربائي / راديو CD / عجلة قيادة قابلة للامالة / زجاج ملون / كمبيوتر رحلات / فتح الشنطة من الداخل / جنوط 15 عادية





* الفئة الثالثة AT GLS

عجلة قيادة متعددة المهام / مسند يد مع حامل اكواب / تكييف اوتوماتيك / اغلاق الابواب مركزيا / مرايات كهربائية بلون السيارة مزودة باشارات / مصابيح ضباب / اريال بالزجاج الخلفي / مفتاح ريموت / باور ستيرنج / زجاج كهربائي / راديو CD / عجلة قيادة قابلة للامالة / زجاج ملون / كمبيوتر رحلات / فتح الشنطة من الداخل / جنوط 16 سبور / حلية داخلية بطلاء معدني / مقود وناقل حركة جلد / بارك سنسور / حساس مطر / ايرباج للسائق





* الفئة الرابعة AT GLS HL

عجلة قيادة متعددة المهام / مسند يد مع حامل اكواب / تكييف اوتوماتيك / اغلاق الابواب مركزيا / مرايات كهربائية بلون السيارة مزودة باشارات / مصابيح ضباب / اريال بالزجاج الخلفي / مفتاح ريموت / باور ستيرنج / زجاج كهربائي / راديو CD / عجلة قيادة قابلة للامالة / زجاج ملون / كمبيوتر رحلات / فتح الشنطة من الداخل / جنوط 16 سبور / حلية داخلية بطلاء معدني / مقود وناقل حركة جلد / بارك سنسور / حساس اضاءة و مطر / ايرباج للسائق والراكب الامامي / ABS / فتحة سقف / فرش جلد / مثبت سرعة / زر تشغيل وادارة المحرك