هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

تستعد شركة هيونداي لطرح السيارة الكهربائية hyundai kona في مصر التي وصلت امس و يعمل الوكيل علي تسعيرها في ظل هبوط الاسعار و ركود سوق السيارات.







هيونداي كونا هي كروس أوفر تحت المدمجة في حجم سيات أرونا وسيتروين C3 و تباع السيارة في امريكا بسعر بيبدأ من 36 ألف دولار تقريبا، ولكن في مصر

متوقع ان يصبح سعرها ارخص من قرينتها الهايبرد أيونيك .









السيارة hyundai kona متوفرة بخيارين للبطاريات الأول بمدى 300 كم، وقوة 135 حصان،

والتاني بمدى 470 كم، وقوة 201 حصان، والتسارع لسرعة 100 كم/س خلال 7.6

ثانية والعزم والسرعة القصوى في الخيارين واحد، 395 نيوتن.متر عزم، و167 كم/س سرعة قصوى .







السيارة hyundai kona بتتشحن من الكهربا المنزلية في 6 ساعات للباقة الصغيرة، و 9

ساعات ونص للكبيرة، وبالشاحن السريع الـ DC بتشحن 80% خلال 54 دقيقة .









وتأتي السيارة هيونداي كونا بقائمة تجهيزات رفاهية وأمان كبيرة ولكن لن نتطرق للحديث عنها في الوقت الحالي لانة مازالت النسخة المصرية منها لم تطرح رسميا بعد.



