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سيارات

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:00 م
hyundai kona
hyundai kona
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اشرف عطية

تستعد شركة هيونداي لطرح السيارة الكهربائية hyundai kona في مصر التي وصلت امس و يعمل الوكيل علي تسعيرها في ظل هبوط الاسعار و ركود سوق السيارات.


 هيونداي كونا هي كروس أوفر تحت المدمجة في حجم سيات أرونا وسيتروين C3  و تباع السيارة في امريكا بسعر بيبدأ من 36 ألف دولار تقريبا، ولكن في مصر
متوقع ان يصبح سعرها ارخص من قرينتها الهايبرد أيونيك .



السيارة hyundai kona متوفرة بخيارين للبطاريات الأول بمدى 300 كم، وقوة 135 حصان،
والتاني بمدى 470 كم، وقوة 201 حصان، والتسارع لسرعة 100 كم/س خلال 7.6
ثانية والعزم والسرعة القصوى في الخيارين واحد، 395 نيوتن.متر عزم، و167 كم/س سرعة قصوى .


 السيارة hyundai kona بتتشحن من الكهربا المنزلية في 6 ساعات للباقة الصغيرة، و 9
ساعات ونص للكبيرة، وبالشاحن السريع الـ DC بتشحن 80% خلال 54 دقيقة .



وتأتي السيارة هيونداي كونا بقائمة تجهيزات رفاهية وأمان كبيرة  ولكن لن نتطرق للحديث عنها في الوقت الحالي لانة مازالت النسخة المصرية منها لم تطرح رسميا بعد.


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