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أخبار العالم

تطور جديد في قضية اعتقال رونالدينو في باراجواي.. تعرف على ثروته !

الأحد 08/مارس/2020 - 12:37 م
رونالدينو وشقيقه
رونالدينو وشقيقه قيد الاعتقال في باراجوي
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على صالح
أمر قاضٍ في محكمة أسونسيون، عاصمة دولة باراجواي باستمرار حبس لاعب كرة القدم السابق رونالدينيو تشيجو وشقيقه، روبرتو أسيس، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، في التهمة الموجهة إليهما بمحاولة دخول الدولة بجوازات سفر مزورة.

وكان لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو وشقيقه قد مثلا أمام المحكمة أمس السبت؛ بسبب اتهامات بأن الرجلين استخدما جوازات سفر مُزيفة لدخول دولة باراجواي.


ويقول ممثلو الادعاء إن الأخوان حصلا على وثائق مرور مزورة بعد هبوطهم في العاصمة اسونسيون، الأربعاء الماضي، وتم احتجازهما يوم الجمعة، بعد ساعات فقط من رفض القاضي تأييد مقترح المدعي العام لعقوبة بديلة.

وقال المدعي العام إن الأخوين ربما تعرضا للخداع.. وأنهما ينكران أي مخالفات منسوبة لهما.

يقول المدعي العام إن رونالدينيو «أُخذ على حين غرة»، فيما ادعى اللاعب البرازيلي السابق وشقيقه أثناء استجوابهما أمام الشرطة إنهما يعتقدان أن جوازات السفر كانت لفتة مجاملة، وقام الضباط في وقت لاحق بتفتيش مكان اقامتهما في الفندق الذي نزلا به في اسونسيون.

وفي يوليو 2019 ، ذُكر أنه تم مصادرة جوازات سفره البرازيلية والإسبانية بسبب ضرائب غير مدفوعة والتهرب من دفع غرامات بسبب البناء غير القانوني على محمية طبيعية في البرازيل.

وصرح وزير الداخلية في باراجواي، إقليدس أسيفيدو، لوسائل الإعلام المحلية، أمس السبت قائلا: «أحترم شعبيته الرياضية ولكن يجب احترام القانون أيضًا، بغض النظر عن هويتك، لا يزال القانون مطبقًا».

وسافر لاعب كرة القدم البرازيلي البالغ من العمر 39 عامًا إلى باراجواي للترويج لكتاب وحملة للأطفال المحرومين.

وكان رونالدينيو أفضل لاعب في العالم بين عامي 2004 و2005 ووصل إلى بداية مشواره في نادي برشلونة الإسباني العملاق، وفاز بكأس العالم للبرازيل عام 2002 إلى جانب زملائه المهاجمين النجمين رونالدو وريفالدو.

وتقدر القيمة الصافية لثروة رونالدينيو ما بين 80 و100 مليون جنيه إسترليني.

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