اعترف بالتزوير .. رونالدينيو يلتقط صورا تذكارية مع المعجبين بالكلبشات.. فيديو

خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو أمس من زنزانة التابعة للشرطة بسبب استخدامه لجواز سفر من باراجواي مزور، حيث تم إحالته إلى النيابة للتحقيق معه.

ووفقًا لتقارير الصحف يقال إن نجم برشلونة وميلان السابق بعد استجواب دام ثماني ساعات يوم الخميس الماضي، أنه لن يواجه محاكمة بسبب دخوله البلاد بجواز سفر مزور من باراجواي يظهر أنه مواطن متجنس.





ولكن امل رونالدينيو في أن يصبح رجلا حرا ويعود إلى وطنه تبدد الليلة الماضية بعد رفض رؤساء الادعاء قرارًا الافراج عنه ، إلا اعترافه بالذنب وتزوير صفته في جواز سفره الخاص، حيث اعتقلته الشرطة رسميًا هو وشقيقه روبرتو في فندق شيراتون في العاصمة أسونسيون. ويأتي ذلك عندما ظهرت صورة له وهو يلتقط صورة شخصية له مع موظفين من النيابة العامة المعنية بالقضية.

وكان نجم برشلونة وشقيقه امضيا الليلة كاملة في زنزانة تابعة للشرطة، حيث يواجهان الآن اتهاما آخر من المتوقع أن يجري التحقيق فيه .





فيما تم نقلهما إلى المحكمة أمس ويديهما موضوعتان في الأصفاد بعد الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي بعد قضاء الليلة في زنزانة الشرطة، حيث سمحت قوات الأمن لـ رونالدينيو بتغطية الكلبشات بقميص ذات لون وردي.