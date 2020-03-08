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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد إطلاق برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

الأحد 08/مارس/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إطلاق برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أكد أن برنامج «العمل الأفضل» قد وافقت منظمة العمل الدولية على عودته في مصر مرة أخرى للتطبيق تدريجيًا بالشكل الكامل، بعد أن حقق في مرحلته التجريبية إنجازًا ونجاحا كبيرا بشكل مرض للمنظمة، خاصة أن مشروع التنافسية فى سوق العمل يحقق استدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة في هذه المشروعات.

كما أثنت المنظمة على جهود المجموعات الحكومية المختلفة التى تتعاون مع المنظمة وتضافرها وتعاونها مع الجهات والهيئات الدولية، خاصة أن الدعم الذي تقدمه المنظمة للحكومة المصرية في مجال التنمية وبرنامج “العمل الأفضل”، كان خلال المائة عام السابقة وسيظل قائمًا على مدى المائة عام المقبلة.
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