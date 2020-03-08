سعر الدينار الكويتي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الاحد 8-3-2020 تباينًا في السوق الكويتي ، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي .
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.27 دولار أمريكي
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.01 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 51.09 جنيه مصري
سجل سعر 1 يورو = 0.34 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.89 يورو
سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.39 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.51 جنيه استرليني
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.39 دولار كندي
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.20 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.93 دولار استرالي
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 345.30 ين ياباني
سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي 12.29 ريال سعودي
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0055 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 180.26 جنيه سوداني
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.93 ريال قطري