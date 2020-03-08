AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 08:17 م
قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الدينار الكويتي  مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الاحد 8-3-2020  تباينًا في السوق الكويتي ، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي .


سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.27 دولار أمريكي 

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.01  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 51.09 جنيه مصري  

سجل سعر  1 يورو = 0.34 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.89 يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.39 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.51 جنيه استرليني 

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.39 دولار كندي 

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.20 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.93 دولار استرالي 

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 345.30 ين ياباني 

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي 12.29 ريال سعودي  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0055 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 180.26 جنيه سوداني 

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.93 ريال قطري

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع كبير .. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 10 يناير

أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالسعودية اليوم الجمعة 17-1-2020

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية

ترشيحاتنا

حلقة مفرغة.. رئيس البرلمان يهدد حكومة مدبولي | تفاصيل

الموجة لم تهدأ بعد.. كيف نال فيروس كورونا من ركاب باخرة الأقصر الموبوءة؟

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

شاهد.. ساحة الفاتيكان خالية تماما من الزوار بسبب فيروس كورونا

3 غيابات مؤثرة في صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك بالدوري

السيسي يصدق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل الضريبة على الدخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها