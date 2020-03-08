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رياضة

قمة الصمت.. ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الأحد 08/مارس/2020 - 04:43 م
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
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محمد السعيد
أعلن ماوروسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان المقرر لها، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاءت قائمة فريق يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى : تشيزني - بوفون - بنسوليو

خط الدفاع: كيلليني - دي ليخت - بونوتشي - ساندرة - دانيلو =- روجاني.

خط الوسط: بينايتش- سامي خضيرة - أرون رامزي - أدريان رابيو - بينتانكور - ماتويدي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديبالا - هيجواين - كوستا - خوان كوادرادو - فيدريكو بيرنارديسكي.

وكان الاتحاد الإيطالي، أعلن إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بدون جماهير، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في المدرجات.



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