قمة الصمت.. ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أعلن ماوروسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان المقرر لها، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإيطالي.





وجاءت قائمة فريق يوفنتوس كالتالي:





حراسة المرمى : تشيزني - بوفون - بنسوليو





خط الدفاع: كيلليني - دي ليخت - بونوتشي - ساندرة - دانيلو =- روجاني.



