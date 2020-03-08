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أخبار البلد

وفاة أول مصاب بكورونا.. الصحة: رفض نقله إلى مستشفى العزل

الأحد 08/مارس/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩). 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.

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وجاءت المعلومات عن الحاله المتوفيه بفيروس كورونا كالتالي:-
 
ألماني الجنسية يبلغ من العمر 60 عاما
   
أصيب بارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي، لتلقي الرعاية الطبية.
 
وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس.

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وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد

رفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص.
 
ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وقامت علي الفور  وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.

وأكد مجاهد، أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة إمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى ٧ أيام فقط.

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