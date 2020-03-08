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رياضة

الكالشيو في خطر.. إصابة أول لاعب إيطالي بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادٍ إيطالي، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا، اليوم الأحد، وهو لاعب يشارك مع فريق ريجيانا الإيطالي الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إيطاليا (سيريا C).

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، بيانًا عن نادي ريجيو أوداتشي أعلن فيه، إصابة لاعبه فافالي صاحب الـ 27 عاما، حيث جاء فيه "بعدما علمنا بنتائج التحاليل التي خضع لها فافالي، نعلن تأكيد إصابته بـ كورونا".

وأضاف البيان "اللاعب بخير وفي صحة جيدة خلال الوقت الحالي، ولكنه مصاب بالفيروس وفي عزل".

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر في وقت سابق، إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي من دون حضور جماهيري.
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