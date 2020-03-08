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رئيس المعامل المركزية: تدشين موقع إلكتروني لحجز تحليل pcr للمسافرين للخارج

الأحد 08/مارس/2020 - 11:12 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إنه سيتم تدشين صفحة على موقع الوزارة الإلكترونى لتنظيم استقبال الحالات التي تريد إجراء تحليل PCR للكشف عن وجود فيروس كورونا من عدمها بعد اشتراط دولة السعودية إجراءه للسفر إليها، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال الاسم ورقم جواز السفر وموعد السفر، ورقم الهاتف وتحديد موعد الكشف والمكان.


وأضافت "الجندي"، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر على شاشة "ON E"، أن المعامل تعمل على مدار 24 ساعة، والوزارة تعمل على خدمة المواطنين بشكل مستمر.

وأوضحت أنه سيتم فتح موقع إلكترونى يمكن عبره حجز موعد إجراء التحليل، ومن ثم التوجه فى اليوم المخصص له لإجراء التحليل بدلا من هذا التكدس، وذلك في إطار التيسير على المواطنين سيتم استخراج تحليل PCR كورونا للسفر إلى السعودية أو غيرها من الدول.

وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان إقبالا كبيرا لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية إجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة.
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