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أخبار البلد

رواد التواصل الاجتماعي يطلقون حملة احمي نفسك احمي بلدك لتجنب الإصابة بـ كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:47 م
كورونا
كورونا
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مصطفى كرم
شن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة ضد فيروس كورونا المستجد بإتباع التعليمات الواردة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مع سرعة الاتصال بالخط الساخن الذي فعلته وزارة الصحة المصرية للإجابة عن أي سؤال يخص الفيروس والتواصل عند الاشتباه بأعراض المرض.

وتصدر هاشتاج #احمي_نفسك_احمي_بلدك قائمة الأكثر تداول بموقع التدوينات القصيرة تويتر وجاءت التعليقات بين:

‏‎#احمى_نفسك_احمى_بلدك
الوقاية خير من العلاج

‏ربنا يستر ويحمي مصر وشعبها
‎#احمي_نفسك_احمي_بلدك

‏‎#احمى_نفسك_احمى_بلدك

إعلامي كويتي يدافع عن مصر بشراسة
يسلم لسانك يا محترم يا ابن الأصول

‏‎#احمى_نفسك_احمى_بلدك

اللهـم احفـظ مصــر والگويــت مـن أصحـاب الفتــن والحــاقديـن والحــاسديـن.

‏ربنا يكون في عون الناس جميعا
‎#احمي_نفسك_احمي_بلدك
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