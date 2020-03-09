شاهد.. كورونا يفصل بين أم وجنينها.. صور الولادة في زمن الفيروس

تخلدت في مخيلتنا صورة الأم التي تقبل جنينها فور الولادة لتقر عينيها به، لكن هذه هي اللحظة التي ينساها التاريخ، ف عندما حملت الأم الصينية طفلتها لتقربها من وجهها وتقبلها لم تكن هناك إلا الكمامة الطبية تفصل بينهما.

كشفت صورًا من داخل مستشفى في مدينة ووهان الصينية (مركز انتشار الوباء) لحظة فارقة، حيث وقف الأطباء والممرضون ببذلات مواجهة الخطر أثناء إجرائهم عملية قيصرية لأم ترتدي كمامة طبية.

قام الأطباء الذين يرتدون بذلات وأقنعة واقية من رأسهم إلى أخمص قدميهم بتوليد طفلة ومحاولة حمايتها قدر الإمكان حتى من والدتها خوفًا من انتقال فيروس كورونا إليها.

كانت والدة الطفل ترتدي قناعًا طبيًا أيضًا، بينما كشف لها طفلها الطبيب والممرضين عن المولودة برفق وحذر شديدين وفقًا للصور التي نشرتها صحيفة الدايلي ميل، وهو ما يكشف مدى السوء المشرف عليه العالم بسبب المرض.

سجلت الصين 44 حالة جديدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وهو أقل ارتفاع منذ أن بدأت في إعلان الأرقام على مستوى البلاد، بالإضافة إلى 27 حالة وفاة جديدة، بينما تتزايد الإصابات في عدد كبير من بلدان العالم.

أصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، علاوة على وصول عدد الوفيات إلى 3594 منذ تفشى في في ووهان الصينية، تحديدًا مقاطعة هوبى، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.