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توك شو

رانيا يوسف تعلق بسخرية بسبب التريند..فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:31 ص
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
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حمزة شعيب
علقت الفنانة رانيا يوسف على تصدرها مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الاخيرة وإثارتها لحالة كبيرة من الجدل، قائلة:"أنا مش بعمل حاجة والله بس فجأة بلاقي نفس تريند".

وتابعت يوسف خلال تصريحات تلفزيونية:" مؤخرا انتشر لي فيديو وانا ماشي عادي جدا مع بنتى وحركت رجلي مع الموسيقى الناس قالوا بترقص مع انى كنت ماشية عادي".

وأشارت إلى أنها تحضر للجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح ، مضيفة أن فيلم صندوق الدنيا  لاقي إشادة كبيرة خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.


وحرصت رانيا يوسف على حضور حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيم في معبد الأقصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.

وُعرض لرانيا يوسف مسلسل "مملكة إبليس"، وهو من بطولة غادة عادل، أحمد داود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، محمود الليثي، سلوى خطاب، صبري فواز.

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