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توك شو

تعليق مثير من رانيا يوسف عن فستانها المكشوف بمهرجان الأقصر

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:38 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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توك شو
علقت الفنانة رانيا يوسف على تصدرها مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الاخيرة، بعد ظهورها الأخير خلال مشاركتها فى مهرجان الأقصر للسينما، والتى ارتدت خلالها فستانا مكشوفًا فوق الركبة وان شولدر، مكشوف الاكتاف، قائلة:"الفستان حلو عليا ومش مبين ديفوهات".

وتابعت يوسف خلال تصريحات تلفزيونية:" مؤخرا انتشر لي فيديو وانا ماشي عادي جدا مع بنتى وحركت رجلي مع الموسيقى الناس قالوا بترقص مع انى كنت ماشية عادي".

وأشارت إلى أنها تحضر للجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح ، مضيفة أن فيلم صندوق الدنيا  لاقي إشادة كبيرة خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.


وكانت قد أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعد ظهورها الأخير خلال مشاركتها فى مهرجان الأقصر للسينما، والتى ارتدت خلالها فستانا مكشوفًا فوق الركبة وان شولدر، مكشوف الاكتاف.

وحرصت رانيا يوسف على حضور حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيم في معبد الأقصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.

وُعرض لرانيا يوسف مسلسل "مملكة إبليس"، وهو من بطولة غادة عادل، أحمد داود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، محمود الليثي، سلوى خطاب، صبري فواز.
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