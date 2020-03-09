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فن

كل يوم وكل نساء العالم بخير.. جيهان خليل تحتفل باليوم العالمى للمرأة

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:15 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران
احتفلت الفنانة جيهان خليل باليوم العالمي للمرأة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت جيهان صورة لها وعلقت عليها قائلة:" ‎لما كنا أطفال كنا تلقائين والي يخطر على بالنا بنعمله وكانت الحياة حلوه !! دلوقتي لازم تعمل الف حساب لكل لكمة و خطوة بقيت عايش جوه سجن عملته لنفسك ! المجتمع والآخر وحكمه عليك بق جواك وبقيت انت السجين والسجان"

واضافت "حرر نفسك من نفسك !! احنا بنعيش مرة واحده بس وهي السبيل الوحيد انك تختار، كل يوم وكل نساء العالم بألف خير
المرأة انسان.. لما نبتدي نبص المرأة على انها انسان كامل انسان عادي ساعتها ممكن نبتدي.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

وظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وميرنا نور الدين وخالد أنور وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.


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#happywomensday لما كنا أطفال كنا تلقائين و الي يخطر على بالنا بنعمله و كانت الحياة حلوه !! دلوقتي لازم تعمل الف حساب لكل لكمة و خطوة بقيت عايش جوه سجن عملته لنفسك ! المجتمع و الاخر و حكمه عليك بق جواك و بقيت انت السجين و السجان ! حرر نفسك من نفسك !! احنا بنعيش مرة واحده بس وهي السبيل الوحيد انك تختار ! كل يوم و كل نساء العالم بألف خير المرأة انسان .. لما نبتدي نبص المرأة على انها انسان كامل انسان عادي ساعتها ممكن نبتدي !!!

A post shared by Jihane Khalil (@jihane_khalil) on

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