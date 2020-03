كل يوم وكل نساء العالم بخير.. جيهان خليل تحتفل باليوم العالمى للمرأة

View this post on Instagram

#happywomensday لما كنا أطفال كنا تلقائين و الي يخطر على بالنا بنعمله و كانت الحياة حلوه !! دلوقتي لازم تعمل الف حساب لكل لكمة و خطوة بقيت عايش جوه سجن عملته لنفسك ! المجتمع و الاخر و حكمه عليك بق جواك و بقيت انت السجين و السجان ! حرر نفسك من نفسك !! احنا بنعيش مرة واحده بس وهي السبيل الوحيد انك تختار ! كل يوم و كل نساء العالم بألف خير المرأة انسان .. لما نبتدي نبص المرأة على انها انسان كامل انسان عادي ساعتها ممكن نبتدي !!!