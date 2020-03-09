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أصل الحكاية

تفاصيل القرار الأخير للسعودية بشأن حظر دخول مواطنى 9 دول

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:12 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة  بفرض حظر دخول مواطنى 9 دول عربية وأجنبية لأراضيها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


و فرضت السلطات السعودية تعليقا مؤقتا، على سفر المواطنين والمقيمين فيها من وإلى تسع دول الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق، وذلك بهدف السيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع دخوله إلى البلاد.


كما شمل القرار حظر دخول أي شخص، كان موجودا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى السعودية، إضافة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية، بين المملكة والدول المذكورة.

استثناءات 


واستثنى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة الضرورية.

عدد الإصابات بالدول المحظور دخولها 

وكشفت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتب الشرق الأوسط، عن أعداد الإصابات في عدد من الدول التي علَّقت السعودية السفر لها اليوم.

وقالت المنظمة عن عدد الإصابات إنه بلغ في (الإمارات 45 إصابة، ودولة ‫الكويت 64، ومملكة ‫البحرين 79، وجمهورية ‫لبنان 28، وجمهورية ‫مصر العربية 49 إصابة ووفاة واحدة، وجمهورية ‫العراق 61 إصابة وأربع وفيات). وهذه الدول من ضمن الدول التي علَّقت السعودية السفر لها.

أما كوريا الجنوبية -وفقًا لمصادر صحفية- فقد وصل عدد الإصابات بكورونا فيها إلى 7134 بعد تسجيل 367 إصابة إضافية.




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