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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ كورونا بالولايات المتحدة إلى 564 حالة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:52 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 564 حالة.

وذكرت إدارة المراكز الأمريكية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج بلغ 49 حالة من بينها 3 حالات من مدينة "ووهان" الصينية و46 حالة ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي وضعت السلطات اليابانية كل من كان على متنها في الحجر الصحي بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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