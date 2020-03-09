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محافظات

كورونا يصيب البالون الطائر في الأقصر بشلل مؤقت.. تفاصيل

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:53 م
البالون الطائر
البالون الطائر
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شمس يونس

اكد مصدر بمطار البالون الطائر بالاقصر انه تم تعليق جميع رحلات البالون اليوم لحين الانتهاء من اعمال الكشف الطبي على جميع نزلاء الفنادق العائمة والثابتة بالاقصر وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


والبالون الطائر رحلة يتم تجهيزها أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن، ويصعد السائح الى المنطاد و تقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة الى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اكتشاف 12 حالة إيجابية بالفيروس على متن الباخرة، ثم ارتفع العدد الى 33 حالة إصابة أخرى ناجمة عن سائحة أمريكية تايوانية الأصل.

 

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