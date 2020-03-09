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ديني

لو عليكي قضاء صيام من رمضان.. الافتاء تنصح باستغلال هذه الأيام

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:59 م
لوعليكي قضاء صيام
لوعليكي قضاء صيام من رمضان..استغلي هذه الأيام
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يارا زكريا

كشف الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن 3 أيام في كل شهر يجوز للمراة أن تستغلهم في قضاء ما عليها من فوائت صيام شهر رمضان.


وقال «فخر» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز صيام الأيام البيض بنية القضاء؟»، عبر فيديو البث المباشر بدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» إن ذلك جائز شرعًا ولا مانع منه.


وأضاف أمين الفتوى، أن صيام الأيام البيض، وهن: 13 ، 14، 15من كل شهر هجري سنة عن النبى – صلى الله عليه وسلم-؛ فيستحب لمن يقدر على صيامهن المداومة على ذلك.


ونبه أنه إذا قررت المرأة صيام هذه الأيام؛ وجب عليها أن تكون نيتها الأساسية عندئذ هو قضاء الأيام التي عليها وصيام النافلة؛ فتقضي ما عليها و تنال ثواب صيام الأيام البيض.


حكم صيام الأيام البيض متفرقة

من جانبه،أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، ، أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام 3 أيام من كل شهر هجري؛ وهي: 13،14،15 من كل شهر هجري.


واستشهد«عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم صيام الأيام البيض متفرقة؟ بما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»متفق عليه.


وأفاد أنه يجوز لمن لم يستطع صيام 13و14و15 من الشهر الهجري، أن يصوم غيرها 3 أيام، مستندًا في قوله على ما ذُكر أن أبا هريرة(راوي الحديث) كان يقول: لا أبالي من أي أيام الشهر صمت، موضحًا أنه يوز للعبد أن يصوم من أول الشهر أو آخره أو منتصفه لكن الأفضل صيام الـ 13 والـ14، والـ15.


وأردف:  يجوز للعبد صيام الأيام البيض متقطعين دون تتابع بينهم، لافتًا إلى أن المهم هو المحافظة على وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- بصيام 3 أيام من كل شهر .



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