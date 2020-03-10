صحة البرلمان تستكمل اليوم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان ستستكمل عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء ؛ وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة التى ستناقش لجنة الصحة بالبرلمان، ستتضمن الحديث عن مشاكل الوحدات الصحية والمستشفيات فى المحافظات.



