AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هضبة بمناسبة ايه .. زكى فطين عبدالوهاب يحذف بوست هجومه على عمرو دياب.. تفاصيل

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:32 م
عمرو دياب و زكى فطين
عمرو دياب و زكى فطين عبد الوهاب
Advertisements
شروق حمدى
قام الفنان زكي فطين، بمهاجمة الهضبة عمرو دياب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

قال زكي فطين، :"انا عارف ان فى ناس هتزعل من الكلام اللى هقوله .. لكن بعد الهجوم الشرس على اغانى وموسيقى المهرجانات.. نفسى افهم عمرو دياب الملقب بالهضبه .. بمناسبه ايه.

وتابع :"اغانيه والحانه وكلمات اغانيه هى هى من ٢٠ سنه .. ده افلاس فني مابعده افلاس .. اغانى المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع اكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ "حلمى بكر" .

ولاقى فطين عبد الوهاب هجوما شرسا بعد ساعات قليلة من منشور الأمر الذى اضطره إلى حذف هذا المنشور.

ورد زكى فطين على منتقدى من خلال حسابه الشخصى بموقع الفيسبوك قائلا " اغانى المهرجانات بتعجبنى لان اللحن والايقاع فيها catchy وفيها مواضيع غير قصص الحب وعذاب الحب  وكأن مفيش حاجه نتكلم عنها غير الحب ".

وأضاف " لازم نعرف أنها أغانى اوفن مالوش علاقه بالطرب وده مش عيب.. زى ماالناس بتحكم عليهم  نجوم المهرجانات وبقول نجوم مش  "مطربى" المهرجانات بيعبروا عن واقع العشوئيات بتلقائيه وصدق. مش اكتر زى ماعدويه غنى  "السح الدح انبوه " واتهاجم وقتها بشراسه"

و أشار زكى فطين عبد الوهاب وأيى فى اغانى عمرو دياب ده مش اهانه ده مجرد رأى ..انا شيلت البوست لان من حقك تختلف معايا او انك ترى انى ممثل فاشل .. ده حقك .. لكن الشتيمه مش من حقك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الساحة كبيرة والجمهور مختلف.. أول تعليق من عمرو دياب على أغاني المهرجانات

12 تصريحا لـ عمرو دياب بعد ألبومه الجديد سهران: قربت من جمهوري ودينا الشربيني أحلى هدية

هاني شاكر عن عمرو دياب: ليس مطربا و ينجح بأدائه على المسرح.. فيديو

أنا هعمل مهرجان.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لـ هاني شاكر.. شاهد

محمد رمضان يتصدر تويتر.. ومغرد: ثقه في الله هنقاطعك.. شاهد

الفنانين ساكتين ليه.. عمرو مصطفي لمحمد رمضان: عمرو دياب هو نمبر 1

ترشيحاتنا

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى السعودية

هل سيتم منع الشيشة في المقاهي بسبب كورونا ؟ .. الحكومة تجيب

شاهد.. #ادعم_حسين_الشحات يتصدر تويتر.. وجمهوره: ترجع بالسلامة يا نينجا

العملات الرقمية تخسر 26 مليار دولار بسبب تراجع النفط وأسواق الأسهم العالمية

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

بسبب كورونا.. رئيس دولة يقرر العمل من المنزل ودخول الحجر الصحي.. صور

AdvertisementS

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

الله الله .. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم

شروع في قتل.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم بـ قطر

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد

أعراض كورونا 2020 .. 10 علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم ..صور

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد