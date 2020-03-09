هضبة بمناسبة ايه .. زكى فطين عبدالوهاب يحذف بوست هجومه على عمرو دياب.. تفاصيل

قام الفنان زكي فطين، بمهاجمة الهضبة عمرو دياب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".





قال زكي فطين، :" انا عارف ان فى ناس هتزعل من الكلام اللى هقوله .. لكن بعد الهجوم الشرس على اغانى وموسيقى المهرجانات.. نفسى افهم عمرو دياب الملقب بالهضبه .. بمناسبه ايه.





وتابع :"اغانيه والحانه وكلمات اغانيه هى هى من ٢٠ سنه .. ده افلاس فني مابعده افلاس .. اغانى المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع اكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ "حلمى بكر" .





ولاقى فطين عبد الوهاب هجوما شرسا بعد ساعات قليلة من منشور الأمر الذى اضطره إلى حذف هذا المنشور.





ورد زكى فطين على منتقدى من خلال حسابه الشخصى بموقع الفيسبوك قائلا " اغانى المهرجانات بتعجبنى لان اللحن والايقاع فيها catchy وفيها مواضيع غير قصص الحب وعذاب الحب وكأن مفيش حاجه نتكلم عنها غير الحب ".





وأضاف " لازم نعرف أنها أغانى اوفن مالوش علاقه بالطرب وده مش عيب.. زى ماالناس بتحكم عليهم نجوم المهرجانات وبقول نجوم مش "مطربى" المهرجانات بيعبروا عن واقع العشوئيات بتلقائيه وصدق. مش اكتر زى ماعدويه غنى "السح الدح انبوه " واتهاجم وقتها بشراسه"



