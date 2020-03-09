AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالفيديو.. سقوط ليلى إسكندر من على المسرح

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى

تعرضت المطربة ليلى إسكندر إلى موقف محرج خلال الحفل الذي أحيته في الدمام، خلال غنائها على المسرح حيث لم تنتبه وهي ترجع بظهرها أن خلفها سلالم، وسقطت.


ولم تنتظر ليلى أن ينتشر لها فيديو من الحفل يظهر سقوطها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل نشرته عبر حسابها على انستجرام مع تعليق أنها سقطت بلياقة.


وكانت ليلى إسكندر قد فجرت خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج “السندريلا” الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، عبر قناة “atv” الكويت مفاجأة من العيار الثقيل وهي زواجها من رجل أعمال كويتي كان صديقا لها واستمرت زيجتهما 5 أيام فقط، موضحة أن العلاقة انتهت بالطلاق.


وخلال الحلقة، انتابت إسكندر نوبة من البكاء بسبب مرض ابنها الشديد، ما أجبرها على مغادرة الاستوديو من دون استئذان من الراشد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكري ميلاد سندريلا.. تعرف على زيجات سعاد حسني

شاهد.. لحظات سقوط أوبرا وينفري على المسرح

فيديو جراف.. إعلامية تتحدث عن التوازن فسقطت أمام المئات

ترشيحاتنا

رسميًا.. السعودية تغير مدة الأذان والإقامة وصلاة الجمعة.. تفاصيل

اسعار بي واي دي byd اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

أعراض كورونا 2020 .. 10 علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا

هضبة بمناسبة ايه .. زكى فطين عبدالوهاب يحذف بوست هجومه على عمرو دياب.. تفاصيل

أنت راجع ليه.. منشور مثير لـ ياسمين عبد العزيز عن الزوج السابق

جلسة دامية.. البورصة المصرية تخسر 32 مليار جنيه

AdvertisementS

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

الله الله .. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم

شروع في قتل.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم بـ قطر

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية منه.. 10 آلاف جنيه ثمن بلوفر محمد حماقى الممزق فى The Voice Kids

في يومها العالمي .. 6 فوائد صحية لـ القيلولة

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C