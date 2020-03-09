بالفيديو.. سقوط ليلى إسكندر من على المسرح

تعرضت المطربة ليلى إسكندر إلى موقف محرج خلال الحفل الذي أحيته في الدمام، خلال غنائها على المسرح حيث لم تنتبه وهي ترجع بظهرها أن خلفها سلالم، وسقطت.





ولم تنتظر ليلى أن ينتشر لها فيديو من الحفل يظهر سقوطها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل نشرته عبر حسابها على انستجرام مع تعليق أنها سقطت بلياقة.





وكانت ليلى إسكندر قد فجرت خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج “السندريلا” الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، عبر قناة “atv” الكويت مفاجأة من العيار الثقيل وهي زواجها من رجل أعمال كويتي كان صديقا لها واستمرت زيجتهما 5 أيام فقط، موضحة أن العلاقة انتهت بالطلاق.





وخلال الحلقة، انتابت إسكندر نوبة من البكاء بسبب مرض ابنها الشديد، ما أجبرها على مغادرة الاستوديو من دون استئذان من الراشد.