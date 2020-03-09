أهم الأخبار.. كورونا يسقط البورصات العربية.. والرئيس ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارية

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :









أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارية لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر ، وذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 .









خاطب المجلس الأعلي للجامعات، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات.









قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تطبيق تقنية الـ "var" خلال مواجهتي الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع كلا من الأهلي والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي.









تكبدت البورصات العربية خسائر كبيرة خلال تعاملات اليوم الاثنين بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت الأسهم الرئيسية مما اثر على اداء البورصات بالسلب .









عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، وإيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.









وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، علي تعديلات جديدة بقانون تنظيم السجون، والخاصة بعدم تطبيق إفراج نصف المدة علي قضايا التجمهر والإرهاب وغسل الأموال والمخدرات.









أعلن مجلس النواب اللبناني، إغلاق أبوابه لمدة أسبوع، في ضوء التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام اللبنانية، أصدر أمين عام مجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر تعميمًا بتعليق اجتماعات اللجان النيابية في المجلس لمدة أسبوع.







