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رياضة

قبل مواجهة التعاون.. بشرى سارة لجماهير أهلي جدة بشأن حارس الفريق

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:42 م
محمد العويس حارس
محمد العويس حارس أهلي جدة
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القسم الرياضي
أجرى محمد العويس حارس مرمى فريق أهلي جدة السعودي، أشعة على يده، بعد تعرضه لإصابة خلال تدريبات الفريق، استعدادًا لمباراة التعاون في بطولة الدوري.


وزفت الأشعة والفحوصات الطبية، بشرى لمتابعي الأهلي السعودي، بعدما أثبتت عدم تعرض حارس الفريق للإصابة بكسر في أصابع اليد، وعدم احتياجه للتدخل الجراحي الخارجي.


وأوضح الكشف الطبي الذي أجراه اللاعب اليوم الاثنين، عدم وجود أي كسر في أصابع اليد، والذي أكد على احتايجه للراحة فقط قبل العودة للمباريات مجددًا.


وكانت تقارير صحفية، قد تدوالت أنباء خلال الساعات الماضية، عن إصابة حارس الأهلي محمد العويس، مما سبب صدمة لجماهير وعشاق الأخضر.


ويستعد نادي أهلي جدة، لمواجهة نادي التعاون، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الأسبوع 22 من بطولة الدوري السعودي.


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