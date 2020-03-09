بسبب مخاوف كورونا.. إيقاف بيع تذاكر مباراة بلغاريا والمجر

قرر الاتحاد البلغاري، اليوم الإثنين، وقف مبيعات تذاكر مواجهة في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020، بين بلغاريا والمجر، والمقررة في 26 مارس/آذار؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وكشفت بلغاريا، أمس الأحد، عن أول حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في أراضيها، وستقام جميع مباريات الجولتين المقبلين من دوري الأضواء المحلي خلف أبواب مغلقة، ودون جمهور مع تأجيل المباريات في المناطق الأكثر تأثرا بالعدوى.





كما أوقف الاتحاد البلغاري مبيعات تذاكر مباراة في تصفيات بطولة أوروبا 2021، لمنتخبات تحت 21 عاما بين بلغاريا وإستونيا في 29 مارس.





وقال الاتحاد البلغاري في بيان: "الاتحاد على اتصال دائم مع السلطات المحلية والاتحاد الأوروبي، وهو جاهز لأي إجراء فوري حال تغير الوضع".





وحظر الاتحاد الأوروبي على اللاعبين والحكام مصافحة بعضهم البعض طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.





وستنطلق بطولة أوروبا 2020 في يونيو في 12 مدينة عبر أوروبا.



