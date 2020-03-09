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سيارات

بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات تويوتا كورولا هايبرد الجديدة

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:54 م
تويوتا هايبرد
تويوتا هايبرد
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عزة عاطف
استكمالا لنجاح عام 2019 عقب تقديم الشكل الجديد من كورولا؛ كشفت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت عن فئة جديدة من كورولا الهايبرد وهي تكنولوجيا تحمل من خلالها تويوتا شارة الريادة خلال احتفالية لعملائها من الشركات وقدمت خلال فعاليات الحفل العديد من المفاجآت الجديدة.


يعمل نظام الهايبرد بشكل مزدوج ما بين استخدام محرك وقود و موتور كهربائي وتتميز بقدرتها على التوفير في استهلاك الوقود وتحافظ على البيئة.

وتتوفر تويوتا كورولا الهايبرد بمحرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1800 سي سي  بالإضافة إلى موتور كهرباء بقوة إجمالية 121 حصانا وينقل حركتهما للمحاور ناقل حركة أوتوماتيكي.

وتقدم السيارة 4 أنظمة قيادة وهي: "القيادة الافتراضية ونظام إيكو ونظام Sport لتسارع أفضل، نظام القيادة الكهربائية EV".
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يُزين مقصورة كورولا هايبرد مجموعة من وسائل التحكم الإلكترونية أبرزها: شاشة لمس 8 إنش، كاميرا رؤية خلفية، حساسات ركن امامية و خلفية، وشاشة عدادات رقمية 4.2 إنش، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناخ وفتحات تكييف خلفية، مصابيح بتكنولوجيا LED، مثبت سرعة، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، حساس ضوء، حساس مطر، مرايات ضم كهربائية، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتنعم تويوتا هايبرد بوسائل أمان في مقدمتها: أنظمة فرامل  (ABS) و (BA) و (EBD)، فضلا عن نظام  (HILL ASSIST Control) إضافة الي وجود نظام الثبات الإلكتروني المتطور الذي يقوم بدوره في الحفاظ على ثبات السيارة في المنعطفات. 

إلى جانب نظام توزيع الوسائد الهوائية في كل أنحاء السيارة لتحمي كلًا من السائق والركاب في المقعد الخلفي بعدد ستة وسائد هوائية (DRIVER + PASSENGER + SIDE + CURTAIN SIDE)  يدعمها هيكل خارجي صلب عالي القوة لتتجمع كل هذه العوامل لتوفير أقصي درجات الأمان للسائق والركاب.
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