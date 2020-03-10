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سيارات

تويوتا إيجيبت تكشف عن كورولا هايبرد والجرانفيا الفاخرة في احتفالية كبرى

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:11 ص
تويوتا
تويوتا
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عزة عاطف
كشفت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت عن أيقونتها تويوتا كورولا هايبرد 2020 الجديدة؛ بالإضافة إلى تويوتا الجرانفيا الفاخرة خلال احتفالية لعملائها من الشركات وقدمت خلال فعاليات الحفل العديد من المفاجآت الجديدة.

وأكد «أحمد منصف» الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت أن "الثقة و الانتماء و النجاح" معاني رسختها تويوتا في تعاملاتها مع عملائها خلال السنوات الماضية.

الأكثر مبيعا للسيارات المستوردة 

واستشهد «منصف» خلال كلمته بالبيانات الرسمية الصادرة عن تقرير أميك؛ والتي أظهرت أن تويوتا احتلت المركز الثاني لمبيعات السوق ككل؛ فيما أظهر التقرير أن الشركة أعتلت هرم مبيعات السيارات المستوردة وحصدت المركز الأول للأكثر مبيعًا.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات "تويوتا إيجيبت"، استراتيجية 2020 للعلامة اليابانية؛ وخاصة الخطط التوسعية في شبكه التوزيع وخدمات ما بعد البيع، كما أعلن عن طرح السيارة تويوتا كورولا هايبرد 2020، بالإضافة إلى تويوتا الجرانفيا الفاخرة.

واستكمالا لنجاح عام 2019 تكشف تويوتا عن فئة جديدة من كورولا الهايبرد وهي تكنولوجيا تحمل من خلالها تويوتا شارة الريادة.

وفي خطوة تعيد تعريف مفهوم التميز في مجال تنقل الركاب بأسلوب فاخر، طرحت تويوتا إيجيبت أيضًا الجرانفيا الجديد 2020، استكمالًا لاستثمارها الناجح في مجال السيارات التجارية.
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تويوتا إيجيبت تكشف عن كورولا هايبرد والجرانفيا الفاخرة في احتفالية كبرى

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