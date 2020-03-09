AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الموت يفجع المطرب ماهر محمود إسماعيل

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:10 م
ماهر محمود اسماعيل
ماهر محمود اسماعيل
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر المطرب ماهر محمود إسماعيل، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والده. 

وكتب ماهر "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله ،اللهم أنت الحنان المنان ،وليس بعد حنانك ورحمتك أسألكم الدعاء".

وشارك ماهر بغناء تتر مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، والذى يحمل اسم "ضعاف النفس" من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبرى.

وشارك ماهر في عرض "أوبرا بنت عربى"، ويشارك فيها أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومى ونجوم الأوبرا، إضافة إلى حيوانات حية تشارك على المسرح. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شيبة يخوض تجربة التمثيل لأول مرة

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

تميم يونس يثير الجدل في حفل زفاف محمود العسيلي.. فيديو

الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد الفنانة أسمهان

الموت يفجع مطرب أغنية ملطشة القلوب

المغربية أسماء الأزرق تبدع في تقديم أغنية لكوكب الشرق ..شاهد

ترشيحاتنا

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم ..صور

إلغاء هدفين بتقنية الـ VAR.. الإسماعيلي يتعادل مع الجونة 1 - 1 بالدوري

وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة لما يحفظ الأمن القومي المصري

قرأت القرآن.. ليلى اسكندر تكشف كواليس اعتناقها الإسلام

السعودية تقلل مدة خطبة الجمعة والوقت بين الأذان والإقامة.. الأسانيد الفقهية والشرعية

على طريقة الترجي..عقوبات مغلظة في انتظار الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار