الموت يفجع المطرب ماهر محمود إسماعيل

نشر المطرب ماهر محمود إسماعيل، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والده.





وكتب ماهر "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله ،اللهم أنت الحنان المنان ،وليس بعد حنانك ورحمتك أسألكم الدعاء".





وشارك ماهر بغناء تتر مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، والذى يحمل اسم "ضعاف النفس" من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبرى.





وشارك ماهر في عرض "أوبرا بنت عربى"، ويشارك فيها أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومى ونجوم الأوبرا، إضافة إلى حيوانات حية تشارك على المسرح.