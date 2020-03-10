تعرف على آخر عروض قطع غيار السيارات الكوري والياباني

كشفت بعض شركات قطع غيار السيارات في مصر عن عروض مفاجئة في أسعار قطع غيار السيارات الكورية واليابانية في السوق المحلي المصري مثل لانسر، هيونداي، مازدا وغيرهم:

تيل خلفي لانسر شارك اصلي يبلغ 690 جنيها.

تيل امامي لانسر شارك أصلي يبلغ 980 جنيها.

لوحة مفتاح كيا ريو زجاج رباعي أصلي يبلغ 1.280 جنيه.

شبكة أمامية سيراتو تايواني يبلغ 310 جنيهات.

كشاف أمامي سيراتو 2009 - 2012 ديبو يبلغ 535 جنيها.

كشاف سيراتو 2017 خلفي عادي 1.750 جنيها.

كشاف سيراتو 2017 امامي يبلغ 3.450 جنيها.

اكصدام امامي سيراتو 2013 - 2016 تايواني يبلغ 760 جنيها.

سير مجموعة مازدا 3 موديل 2008 سن ياباني يبلغ 260 جنيها.

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