AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على آخر عروض قطع غيار السيارات الكوري والياباني

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:01 ص
قطع غيار السيارات
قطع غيار السيارات
Advertisements
عزة عاطف

كشفت بعض شركات قطع غيار السيارات في مصر عن عروض مفاجئة في أسعار قطع غيار السيارات الكورية واليابانية في السوق المحلي المصري مثل لانسر، هيونداي، مازدا وغيرهم:

  • تيل خلفي لانسر شارك اصلي يبلغ 690 جنيها.
  • تيل امامي لانسر شارك أصلي يبلغ 980 جنيها.
  • لوحة مفتاح كيا ريو زجاج رباعي أصلي يبلغ 1.280 جنيه. 

  • شبكة أمامية سيراتو تايواني يبلغ 310 جنيهات.
  • كشاف أمامي سيراتو 2009 - 2012 ديبو يبلغ 535 جنيها.
  • كشاف سيراتو 2017 خلفي عادي 1.750 جنيها.
  • كشاف سيراتو 2017 امامي يبلغ 3.450 جنيها.
  • اكصدام امامي سيراتو 2013 - 2016 تايواني يبلغ 760 جنيها.
  • سير مجموعة مازدا 3 موديل 2008 سن ياباني يبلغ 260 جنيها.
اقرأ المزيد:
  • سير مجموعة مازدا 3 موديل 2008 اصلي يبلغ 620 جنيها.
  • فوانيس مازدا 3 موديل 2008 خلفية ديبو يبلغ 540 جنيها.
  • فوانيس مازدا 3 موديل 2008 امامية ديبو يبلغ 800 جنيها.
  • مازدا 3 موديل 2010 كشاف امامي ديبو يبلغ 1.500 جنيه.
  • داير رفرف خلفي سبورتاج اصلي 2017 - 2020 يبلغ 450 جنيها.
  • مقبض شنطة بصمة ريو هاتشباك يبلغ 545 جنيها.
  • فلتر هواء تيريوس 2008 اصلي يبلغ 420 جنيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأقل من 140 ألف جنيه.. سيارات أتوماتيك موديلات آخر 4 سنوات

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات

أخبار السيارات .. المعروض في مزاد جمرك مطار القاهرة .. وأسعار مرسيدس اليوم بعد طرح mercedes c180

10 سيارات أرخص من 100 ألف جنيه فى مصر .. تعرف عليها

تعرف على أكثر 10 سيارات مستعملة مبيعا فى مصر.. متوسط الأسعار

أسعار قطع غيار نيسان 2020 من الوكيل

ترشيحاتنا

إصابة قائد كبير بالجيش الأمريكي بفيروس كورونا

أخبار الفن.. رانيا يوسف تشعل سوشيال ميديا.. انتحار كارول سماحة.. جثمان قتيل فيلا نانسى عجرم

آسر ياسين يستعد لاستقبال مولوده الثالث

احتمال إصابة ترامب بفيروس كورونا.. تفاصيل

الصحة تكشف تفاصيل ارتفاع إصابات كورونا لـ59 حالة: تحول نتائج 21 منهم لـ سلبية

زوجة تسلط الجن على زوجها بسبب ممارسة الجنس.. هايدى: بيربطني في السرير أثناء العلاقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على آخر عروض قطع غيار السيارات الكوري والياباني

بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة كليا.. صور وتفاصيل