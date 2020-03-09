أول تعليق من باهر المحمدى نجم الإسماعيلي بعد إصابته أمام الجونة.. شاهد





طلب اللاعب الكبير باهر المحمدى نجم النادي الإسماعيلي من الجماهير الدعاء له، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مساء اليوم في مباراة فريقه أمام الجونة.





وتعادل الإسماعيلي مساء اليوم أمام الجونة بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.





وكتب باهر المحمدى علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك : " محتاج دعاء كل حد بيحبني"، في إشارة إلي إصابته القوية في الركبة التي تعرض لها.





جدير بالذكر أنه تم استبدال اللاعب في الدقائق الأولي من اللقاء، بعد اصطدام قدمه في العارضة ليمنع هدف مؤكد للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان.



