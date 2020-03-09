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برلمان

رئيس الوفد: لن نسمح بتعريض الوطن أو المواطن للخطر.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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معتز الخصوصى
تعهد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بأن يظل حزب الوفد يعمل من أجل الوطن والمواطن، قائلًا "نعاهد الله أننا جميعًا على قلب وإرادة رجل واحد سنعمل من أجل مصر والمصريين".

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد اليوم الإثنين، في بيت الأمة، احتفالًا بالذكرى الـ١٠١ لثورة ١٩١٩ بحضور قيادات الوفد وشبابه.

وأكد "أبو شقة" أن الوفد ما زال وسيظل على مبادئه في الوقوف جوار الدولة المصرية، قائلًا: "لن نسمح بتعرض الدولة أو الوطن أو المواطن للخطر، وحزب الوفد ما زال وسيظل عند مبادئه في أنه في خدمة الوطن والدولة والمواطن".

وأشار "أبو شقة" إلى أن الشعب الذي يمتد بتاريخه إلى سبعة آلاف عام دائمًا يضحي بكل غال ونفيس من أجل الوطن، فهو الذي أوقف الهكسوس وأوقف التتار على حدود مصر.

وأكد "أبو شقة" أن مصر خالدة برجالها وأبنائها الوطنيبن والمخلصين الذين يضحون بأنفسهم وأبنائهم، مشددا على أن تلك هي مبادئ مصر الحقيقية ومبادئ حزب الوفد.

ونوه "أبو شقة" إلى أنه في يوم 25 يناير 1952 عندما طلب الاحتلال إخلاء محافظة الإسماعيلية وتسليمها له، رفض الزعيم فؤاد باشا سراج الدين، وقال لهم: "سنقاتل حتى آخر طلقة وآخر جندي".

وأوضح "أبو شقة" أن هذا اليوم التاريخي الذي أصبح عيدًا للشرطة يؤكد أن مصر شعبًا وشرطة في حماية الوطن قلبا واحدًا، وفكرًا واحدا، وتلك هي عظمة مصر التي تجلت يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ عندما رأينا ٣٣ مليون مصري في كل الميادين على استعداد أن يموتوا من أجل مصر.

ولفت "أبو شقة" إلى أننا راينا أمهات الشهداء يستقبلون أبناءهم بالبشاشة؛ لأنهم يدركون عظمة الدور الذي يؤدونه ومستعدون لأن يضحوا من أجل وطنهم بكل غال ونفيس.
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