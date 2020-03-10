AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تعلن استئناف الطيران مع مصر..تفاصيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت المملكة العربية السعودية،  الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء وفق الجداول المعتادة.

وقال حساب السفارة السعودية في القاهرة على تويتر:"تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.

وأضافت السفارة في بيانها أن الرحلات مع مصر ستتم وفق الجداول المعتادة كي يتمكن الزائرين من العودة إلى السعودية.

وتابعت أن المواطنين يمكنهم التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت تعليق السفر من وإلى 14 دولة من بينها مصر، كإجراء احترازي لتحجيم انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكانت السعودية سجلت مساء الثلاثاء، 5 حالات إصابة بكورونا، وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن  الحالة الخامسة لرجل مصري الجنسية وقادم من مصر.

السعودية تعلن استئناف الطيران مع مصر..تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عزلهم في البحرين.. قرار عاجل من السعودية بشأن المصابين بفيروس كورونا

إيران السبب.. ما مصير 4 سعوديات أصيبن بفيروس كورونا في البحرين؟

بعد تعليق العمرة بسبب كورونا.. الرئيس الجزائري يؤدي الصلاة بالمسجد النبوي

الصحة العالمية تشيد بجهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا

وقف رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى الكويت بسبب فيروس كورونا

إجراء جديد من السفارة السعودية بشأن السفر إلى المملكة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر: كورونا يتحول إلى وباء

وزير التعليم : لو عطلنا الدراسة شهر الآن سنعوضه في نهاية العام ولا فصال في ذلك

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار

الباز يكشف حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات..فيديو

جراحة في وتر أكيلس للاعب الأهلي

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية