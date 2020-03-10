السعودية تعلن استئناف الطيران مع مصر..تفاصيل

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء وفق الجداول المعتادة.





وقال حساب السفارة السعودية في القاهرة على تويتر:"تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.





وأضافت السفارة في بيانها أن الرحلات مع مصر ستتم وفق الجداول المعتادة كي يتمكن الزائرين من العودة إلى السعودية.





وتابعت أن المواطنين يمكنهم التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.





وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت تعليق السفر من وإلى 14 دولة من بينها مصر، كإجراء احترازي لتحجيم انتشار فيروس كورونا الجديد.





وكانت السعودية سجلت مساء الثلاثاء، 5 حالات إصابة بكورونا، وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الخامسة لرجل مصري الجنسية وقادم من مصر.



