الصين تزف بشرى جديدة عن كورونا.. تفاصيل

أعلنت دولة الصين، أنها استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق نجاحات في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وأنه نظرًا لذلك، فستقوم بتخفيف الضغط قليلا عن العاملين في المجال الصحي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.





وقررت الصين ، إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتًا لمكافحة فيروس كورونا في مدينة ووهان مركز وبؤرة انتشار الوباء، في مقاطعة هوبي .





وعللت الصين هذا الاجراء للتحسن الكبير في مواجهة المرض، وانخفاض عدد الإصابات، فلم تسجل الاصابات في الصين ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات أو الإصابات جراء الفيروس إلا بنسب أقل من دول أخرى.





ووصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 3024.





والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط في الصين، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.





وتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ مباشرة إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان.





واطلع شي على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.





وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.





وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.





ووصلت الحصيلة الى 4016 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 113739.



