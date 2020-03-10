الكويت تعلن ارتفاع جديد في مصابي كورونا.. وشفاء حالة ثانية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل الرقم إلى 69 حالة مصابة، في عموم البلاد وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.





وأوضح أمس وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة قادمة من إيران.





وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوصات أثبتت أن تلك السيدة تماثلت للشفاء من أعراض الفيروس.





وأكد أنها خضعت للفحوصات اللازمة حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية والمعمول بها في دولة الكويت للتأكد من شفائها التام.





وأشار إلى أنه سيتم استكمال الفحوصات العادية اللازمة لها قبل خروجها اليوم الثلاثاء من المستشفى.



