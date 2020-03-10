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أخبار العالم

الكويت تعلن ارتفاع جديد في مصابي كورونا.. وشفاء حالة ثانية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:51 ص
كورونا يواصل حصد
كورونا يواصل حصد الأراواح
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل الرقم إلى 69 حالة مصابة، في عموم البلاد وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.

وأوضح أمس وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة قادمة من إيران.

وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوصات أثبتت أن تلك السيدة تماثلت للشفاء من أعراض الفيروس.

وأكد أنها خضعت للفحوصات اللازمة حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية والمعمول بها في دولة الكويت للتأكد من شفائها التام.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال الفحوصات العادية اللازمة لها قبل خروجها اليوم الثلاثاء من المستشفى.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، أواخر ديسمبر الماضي، 111360 شخصا، وتعافى منه قرابة 62400 شخص، فيما اقتربت حصيلة ضحاياه من 3900.
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