الصحة العالمية تحسم الجدل حول إغلاق المدارس من عدمه بسبب كورونا

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة من عدمه، مع ذيوع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في دول كثيرة في العالم، حوالى 100 دولة، وذلك تزامنًا مع إعلانات المنظمة الدولية حول طرق احتواء المرض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





ووفق تصريحات صحفية، قالت مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية ومدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية، داليا سمهوري، إن هناك تصنيفات مختلفة لانتشار فيروس كورونا الجديد في العالم، فالحالات ليست كلها على نمط واحد.





وأضافت: "هناك المستوى الأول، الذي لم تسجل فيه إصابة بأي حالات عدوى من كورونا، أما المستوى الثاني فالدول التي تم تسجيل حالات عدوى بها ولكن مرتبطة بمناطق محددة وليس في كل عموم الدولة والحالات تكون محدودة".





وتابعت المسئولة الدولية: "أما المستوى الثالث فهو انتشار العدوى بشكل داخلي وواسع في كل أنحاء الدولة".





وقالت سمهوري إن "هناك إجراءات يجب أن يتم اتخاذها بالاعتبار، عند الانتقال من مرحلة إلى أخرى، فعند الوصول إلى المستوى الثالث ينبغي أن يتم إيقاف الأنشطة والتجمعات وتعليق الدراسة وما إلى ذلك من إجراءات".





وفي حديث المختصة من الصحة العالمية لحسم حالة الجدل التي تنتشر في كثير من المجتمعات، ووفق ما ذكرته فإن كل دولة تتخذ ما يناسبها بحسب الحالات المصابة بها وحجمها، قالت سمهوري: "يجب على الدول أن تقوم بدراسة تقسيم المخاطر جيدا، وهو أمر يأخذ أكثر من عامل بالاعتبار".





ونوهت إلى أنه ليس فقط عدد الإصابات التي يتم تسجيلها وسرعة انتقال العدوى بين الجمهور فقط، وإنما قدرة النظام الصحي في التعامل مع الحالات المختلفة، وحال أصبحت هناك خطورة أو خوف من انتقال العدوى من عدمه.





وأكدت أنه في حالة الخطورة يجب اتخاذ تدابير وقائية مثل إغلاق المدارس وتعليق الأنشطة العامة التي يصاحبها وجود أعداد كبيرة من الناس، وهو الأمر الذي يقول إنه في حالة عدم وجود ذلك، فلا داعي لإغلاق المدارس أو الجامعات، حتى لا يكون هناك حالة ذعر كبيرة غير مبررة.





وحول كورونا، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من تخطي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عتبة الـ 100 ألف إصابة بالعالم، فإننا نذكّر جميع البلدان والمجتمعات المحلية بأنه من الممكن إبطاء وتيرة تفشي الفيروس بشكل كبير، بل وقف انتشاره، من خلال تنفيذ أنشطة الاحتواء والسيطرة الناجعة.





وذكرت المنظمة في بيان لها أن الصين وغيرها من البلدان أثبتت أنه من الممكن إبطاء وتيرة تفشي الفيروس والحدّ من تأثيره من خلال إجراءات يمكن تطبيقها عالميًا، مثل العمل المجتمعي الشامل من أجل: تحديد الأشخاص المرضى وتقديم الرعاية لهم، ومتابعة مخالطيهم، وتهيئة المستشفيات والعيادات الطبية للتعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد المرضى، وتدريب العاملين الصحيين.





وأشار بيان المنظمة إلى أنه ينبغي ألا تختار أي حكومة ترك الفيروس ليتفشى دون رقيب، لأن ذلك لن يضرّ رعاياها فحسب، وإنما سيؤثر على البلدان الأخرى أيضًا.



