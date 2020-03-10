كورونا في كردستان العراق..إصابة ثانية في أقل من أسبوع

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة السليمانية، وفق ما أوردت وسائل إعلام عراقية.





وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، الجمعة الماضية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة أربيل، وفق ما ذكرت رووداو .





وقالت الوزارة في بيان إنه تم عزل 2804 مواطنين مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من 30 موقعًا مختلفًا، مشيرة إلى التأكد من خلو 982 مواطنًا من الفيروس وإخراجهم من الحجر الصحي.





وأضاف البيان أنه تم إجراء الفحوصات لـ 27 مشتبهًا به وبينت النتيجة أن هنالك حالة فحص إيجابية (حاملة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 )، لامرأة من سكنة مدينة أربيل وتبلغ من العمر 33 عامًا، مبينةً أن حالتها الصحية مستقرة الآن.





وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات في إقليم كردستان ارتفع إلى 9 حالات بينها حالة وفاة واحدة.





وشددت وزارة الصحة في إقليم كوردستان على ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الطبية المعلنة، مؤكدة عزمها على بذل كل ما يلزم وتكريس الجهود لتشخيص الحالات المشتبه بها والوافدين دون الخضوع لرقابة الطواقم الصحية، إضافة إلى سعيها الدؤوب لمنع انتشار الفيروس ومتابعة علاج المرضى.



