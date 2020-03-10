طبيعية ومتاحة للجميع.. احمى أسرتك من فيروس كورونا بـ6 عصائر سحرية

انتشر فى الوقت الحالى، معاناة العالم من فيروس كورونا ،الذى أنهى حياة العديد من الأشخاص حول العالم ،وهو عبارة عن فيروس يصيب الرئة نتيجة لعدوى ويسبب الوفاة ألا أن العالم بدء يتجه للعديد من العلاجات واللقاحات التي ثبت فاعليتها فى إنقاذ حياة بعض الأشخاص .





وقال الدكتور " مجدى بدران " عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ،فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مواجهة هذا المرض تكون بتقوية مناعة الجسم لمحاربة فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض التي تنتشر سنة تلو الأخرى .









وأوضح " عضو الجمعية المصرية " أننا علينا الأكثار من تناول الخضروات والفواكة التي ترفع كفاءة الجسم ومناعته لمواجهة الأمراض ،وتحضير بعض العصائر فى المنزل وممنوع منعا تاما " تناول هذه العصائر بالخارج من مطاعم ومحلات وعلينا تناولها داخل المنزل للتأكد من نظافتها " .













مشروب برتقال بالزنجبيل​





الزنجبيل من المكونات المهمة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي وعند إضافته لعصير البرتقال الغني بفيتامين سي سيتحول لكوب مغذي وكامل لحماية الجسم من الأمراض .





عصير سحري لنزلات البرد





بمكونات مختلفة من الفاكهة والعسل الأبيض سنحضر لكم مشروب سحري متكامل يمكن الاعتماد عليه يوميًا لتقوية مناعة أفراد الأسرة بالكامل .





عصير الرمان بالجوافة





الجوافة من الفاكهة الغنية بفيتامين سي أما الرمان منجم فيتامينات لهذا سيحضران معًا في عصير مغذي .





عصير الاناناس بالليمون والنعناع





النعناع والأناناس سينعشان طعم عصير الليمون ويزودان قيمته الغذائية لحماية الجسم .





عصير الليمون والنعناع





يمكن خلط الليمون مع النعناع سواء بارد أو دافئ ليعطى نفس النتيجة وهو إعطاء الجسم جرعة من مضاد حيوي طبيعي ،يساعد فى علاج نزلات البرد وألتهاب الحلق .









عصير الكيوي بالموز



