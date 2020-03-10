بعد تعليق الدراسة.. السعودية تطلق 15 قناة لبث الدروس اليومية للطلاب

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، إطلاقها 15 قناة للطلاب والطالبات في المملكة، لتعويضهم عن الحضور اليومي للمدارس بعد قرار تعليق الدراسة بالمدارس.





وأوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن الهدف من تلك القنوات التعليمية، متابعة الطلاب لدراستهم من خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، وسيكون البث مباشرًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.





وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت تعليق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، اعتبارا من أمس الاثنين، حتى إشعار آخر، تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد.





وأعلن وزير التربية السعودي، حمد آل الشيخ، عن تفعيل "الدراسة عن بعد" خلال فترة تعليق الدراسة.



