في عيد ميلاد يسرا .. قصة سر أخفته لسنوات وسبب إفصاحها عنه

يوافق اليوم الثلاثاء 10 مارس، عيد ميلاد الفنانة يسرا أو (سيفين محمد حافظ نسيم ) الـ 65، حيث ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة عام 1955، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى .





ويرصد "صدى البلد، أحد أهم أسرار حياتها والذى ظلت محتفظة به 15 عامًا، وهو زواجها الذى قالت عنه فى أحد حواراتها الصحفية: «إنني متزوجة من رجل الأعمال خالد صالح سليم نجل رئيس النادي الأهلي المايسترو صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم».





وأضافت يسرا، في حوارها، أن زواجها من خالد صالح سليم، لم يتم الكشف عنه إلا بعد وفاة والد زوجها المايسترو صالح سليم، عام 2002.



