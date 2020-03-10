في اليوم العالمي للمرأة.. مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تواصل فحوصات سرطان الثدي

ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة، أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، استمرار حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي الأسبوعية التي بدأتها منذ افتتاح المستشفى، حيث تم خلالها حتى مارس 2020 فحص واستقبال 2455 سيدة من قري ونجوع جنوب الصعيد لإجراء مبادرات الكشف المبكر لسرطان الثدي عليهن، حيث كانت المستشفي من أول المستشفيات التي تطلق فعاليات القوافل الطبية للكشف المبكر علي سيدات مدن وقري الأقصر بالمجان تمامًا، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمستشفى للكشف على المرضى في قوافل أسبوعية مجانية لخدمة هدفها الأول "صعيد بلا سرطان".





وفي هذا الصدد يقول الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر، أنه بلغت أعداد السيدات اللاتي تم فحصهن بتلك القوافل بلغت حتى مارس الجارى 2455 سيدة من مختلف قرى ونجوع الأقصر والصعيد، مؤكدًا أن قوافل الكشف المبكر لسيدات الأقصر تخرج بصورة أسبوعية بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية، وذلك عبر توفير 25 سيدة كل أسبوع بهدف توقيع الكشف عليهن وفحصهن لمواجهة خطر تعرضهن للسرطان، وكذلك تقديم محاضرات لهن لتعريفهم بكيفية مواجهة المرض والكشف المبكر له بفحص أنفسهم بالمنزل بصورة دائمة.





ويؤكد مدير عام مستشفي شفاء الأورمان، أنه يتم فحص تلك السيدات خلال القوافل التي تنظم مطلع كل أسبوع بالمجان تمامًا ودون تكاليف تنقلات، وهو المبدأ الأهم الذي تقوم عليه المستشفي بالصعيد لتحقيق شعارها "صعيد بلا سرطان"، حيث أنه كلما كان الكشف مبكر وفي بدايات المرض يكون الإكتشاف أسرع والعلاج أقوي فعالية، مناشدًا جميع سيدات مصر عند الشعور بأية متاعب في هذا الجزء من الجسد أو أية علامات غير مطمئنة أن تتوجه لأقرب مستشفى متخصصة للاطمئنان على نفسها وإجراء الكشف المبكر للحفاظ على صحتها لخدمة أسرتها وأولادها.





ويقول الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالأقصر، هي أول صرح طبي مجاني متكامل في جنوب الصعيد، والتي تضم داخلها مستشفى لعلاج مرضى السرطان بالمجان تمامًا من محافظات (الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والوادى الجديد والبحر الأحمر)، وتسعى إدارة المستشفى لتصبح المستشفي صرح طبي ومنارة علمية في مجال السرطان بصورة مميزة خلال الفترة المقبلة عبر تجهيز المرحلة الثالثة حاليًا لافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال في الصعيد، وذلك تحت شعار "صعيد بلا سرطان".





ويضيف الأستاذ محمود فؤاد، أن مستشفى شفاء الأورمان تسير بخطى ثابتة في تقديم الخدمات للآلاف من مرضى السرطان بالصعيد، وهو دورها الأول في خدمة المرضي وتوفير عناء السفر لعدة ساعات للوصول للعاصمة لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد المختلفة في القاهرة، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا العمل على قدم وساق لإنهاء التجهيزات والفرش لمبني المرحلة الثالثة الذي جرى إنشاؤه، والذي يحتاج للكثير من أهل الخير خلال الفترة المقبلة، حيث أن مبني المرحلة الثالثة مبني علي مساحة 27 ألف متر، ويجري خلال تلك الفترة تجهيزه لإنهاء أكبر قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.