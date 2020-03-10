13 مليون جنيه لتجديد شبكة الصرف في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن تنفيذ عملية احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة أمرى الثالثة زمام ٢٩٠٠ فدان بقيمة اجمالية للعملية 13 مليونا و500 الف جنيه.

مشددا ً على ضرورة تكثيف أعمال ازالة كافة التعديات على المجاري المائية مع سرعة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة بشأنها.

واكد المحافظ على أهمية المتابعة اليومية لحالة المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها لترشيد استهلاك المياه وتجهيز الترع والمفيضات لموسم الأمطار.

فيما اشار عامر شكري – مدير مديرية الري إلى متابعة اعمال تمهيد وتسوية جسر مصرف ابيا البر الايسر من كيلو٢.٠٠ حتي المصب بمعدات التشغيل الذاتي للإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة.

واضاف بأنه جارى تنفيذ اعمال تطهير ترعة كرم هندسة ري ابو المطامير تفتيش ري الحاجر إدارة رى النوبارية واستكمال الاعمال بتغطية ترعة سيدى عطية بالادارة العامة لرى غرب البحيرة بتمويل مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة البحيرة.

وأوضح عامر بأن اعمال تطهير المجارى المائية تتضمن تطهير ونزع حشائش ترعة المحمودية بزمام هندسة كفر الدوار بالادارة العامة لرى البحيرة وتجريف ترعة ساحل مرقص بايتاى البارود بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة بر ايمن ك 3500 وبمعدات الصيانة الوقائية بالبحيرة .