إي فاينانس الأفضل في التعاون مع القطاع الحكومي.. تفاصيل

حصلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، الرائدة في تقديم أحدث حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بجائزة "أفضل شركة لتقديم خدمات مالية بالتعاون مع القطاع الحكومي" خلال حفل bt100 awards السنوي لتكريم كبريات الشركات المتميزة في السوق المصري.

وتسلم الجائزة، إبراهيم سرحان رئيس شركة "إى فاينانس" خلال احتفالية كبرى نظمتها مجلة Business Today بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع تحت رعاية مجلس الوزراء المصري.

وتسعى الاحتفالية إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة والإنجازات التى حققتها الشركات المتعاونة مع الدولة في مختلف القطاعات، وتلك التى حققت دورًا فعالًا وهامًا فى المجتمع الاقتصادى والتى تتماشى إنجازاتها مع خطى الدولة نحو خطة الإصلاح الاقتصادى ورؤية 2030.

ويتم اختيار الفائزين بناء على عدة معايير على رأسها مدى تفاعل الشركات مع المنظومة الحكومية ومؤشرات النمو والاستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وقوة العلامة التجارية وتحسين بيئة العمل لموظفي الشركة ومعدل العائد على الاستثمار ورضا العملاء عن مستوى الخدمة وجودة المنتجات التى تقدمها الشركة ومعدل التوظيف الجديد.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة باحتفالية bt100 awards طيفا واسعا من المسؤولين في مختلف القطاعات ومن بينهم الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماجد شوقى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذى لبلتون القابضة، وأسامة صالح وأشرف سالمان وزيرا الاستثمار السابقين.

وحصلت "إي فاينانس" على الجائزة بعد أدائها الفائق والمتميز على مدار العام الماضي 2019، والذي شهد تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات بالتعاون مع عدد هائل من الجهات الحكومية المختلفة.

ولعبت "إي فاينانس" دورا محوريا في دعم عملية التحول الرقمي في مصر وكانت بمثابة ذراع الدولة المصرية الرئيسي لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع لا نقدي، وهي الاستراتيجية الأساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى مدار العام الماضي نجحت حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني التي وفرتها "إي فاينانس" بالتعاون مع وزارة المالية في تعزيز التوسع في عمليات التحصيل الإلكتروني للضرائب وزيادة عدد معاملات الدفع الإلكتروني بأكثر من 70٪ عن عام 2018.

كما ارتكزت مصلحة الجمارك على تقنيات "إي فاينانس" لرفع معدل التحصيل الإلكتروني من خلال فروع البنوك في عام 2019 بنسبة 32% مقارنة بعام 2018.

ومن التعاون مع وزارة المالية إلى تعاون آخر مثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قامت شركة إي فاينانس في عام 2019 بتسهيل إطلاق خدمة التحصيل الإلكتروني لاشتراكات التأمين الاجتماعي من خلال نقاط البيع الموجودة في جميع منافذ هيئة التأمين الاجتماعي.

وساهمت "إي فاينانس" في إحداث نقلة نوعية بعدد معاملات التحصيل الإلكتروني لاشتراكات التأمين الاجتماعي من خلال فروع البنوك لتصل إلى أكثر من 300 الف معاملة بزيادة نسبتها 314٪ مقارنة بعام 2018.

أما فيما يخص التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد كان مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد، واحدا من أبرز النجاحات التي سطرتها "إي فاينانس" في 2019، ومثل ضربة بداية رائعة في استراتيجية مصر الرقمية كأول مشروع متكامل للتحول الرقمي في مصر.

وشهد المشروع رقمنة ميكنة نظم الدفع والتحصيل في القطاعات الحكومية والخدمات داخلها وربطها بقاعدة البيانات الموحدة في مصر، ومثل المشروع منصة ناجحة سيتم تعميمها في جميع محافظات مصر.

جدير بالذكر أن "إي فاينانس" هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2005، وتعود ملكيتها إلى بنك الاستثمار الوطني بنسبة 63.64٪، والبنك الأهلي المصري بنسبة 9.09٪، وبنك مصر بنسبة 9.09٪، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC بنسبة 9.09٪، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية بنسبة 9.09٪.

وشهد عام 2020 إتجاه "إي فاينانس" إلى إعادة هيكلة أنشطتها وفصلها في 3 كيانات تابعة، في إطار المزيد من الحوكمة وكفاءة الإدارة تماشيا مع توسع أنشطتها وتزايد عدد مشاريعها.

وتضمنت شركات "إي فاينانس" التابعة كل من شركة e-cards المتخصصة فى الحلول الذكية المتكاملة لخدمات إنتاج البطاقات وإدارتها وتشغيلها، وشركة "خالص" المتخصصة فى المدفوعات الرقمية، و شركة e-aswaq منصة التجارة الإلكترونية التي تستهدف معاملات الشركات B2B والمستهلكين B2C.

وتُعد "إي فاينانس" أحد رواد تطوير حلول البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وهي أحد محركات الاقتصاد الرقمي المتنامي في مصر