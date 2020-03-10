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أخبار البلد

تطورات سد النهضة.. رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات.. شاهد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:36 م
سامح شكري و الشيخ
سامح شكري و الشيخ عبد الله بن زايد
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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك لتسليم رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري حرص على نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه رئيس دولة الإمارات الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وقام بتسليم نظيره الإماراتي الرسالة الموجّهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بشأن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، مُعربًا عن التطلُع إلى مواصلة دولة الإمارات دعمها لمصر، لا سيما في إطار القرار العربي الصادر مؤخرًا عن الاجتماع الوزاري العربي الأخير في شأن ملف سد النهضة.

وأوضح حافظ أن وزير خارجية الإمارات أكد على مساندة بلاده لمصر ودعم كل ما يصون الأمن القومي المصري. كما أكد الوزير الإماراتي على ما تمثله العلاقة مع مصر الشقيقة من أهمية خاصة لبلاده، مشددًا على ارتباط الأمن القومي لكل من البلدين الشقيقين.
تطورات سد النهضة.. رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات.. شاهد
تطورات سد النهضة.. رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات.. شاهد
تطورات سد النهضة.. رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات.. شاهد
تطورات سد النهضة.. رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات.. شاهد
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