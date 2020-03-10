سعر البنزين فى السعودية اليوم الثلاثاء 10-3-2020.. أرامكو تعلن أسعار مارس

طبقت شركة ارامكو السعودية بدءا من اليوم الثلاثاء العاشر من شهر مارس تحديث اسعار البنزين في السعودية 2020 وذلك بموجب المراجعة الشهرية التى تم اتخاذها من قبل الشركة لمراجعة اسعار الوقود والطاقة بالمملكة العربية السعودية والعمل على مراجعتها وتحديثها.
وبخصوص اسعار البنزين في السعودية 2020 ففى بيان للشركة أوضحت انها ستقوم بتعديل انظمة المراجعة الدورية بان تكون شهرية بديلا عن النظام الماخوذ مؤخرًا بان يكون وفقأ لنظام الربع السنوي، حيث اكدت وزارة الشئون البلدية والقروية على استمرارية الحملة الرقابية من خلال الامانات والبلديات علي مستوي جميع محطات الطاقة بالمملكة وذلك بعد إعلان اسعار البنزين في السعودية 2020 ، وعلى اثر ذلك سنرصد ونتابع معكم الان من خلال الفقرة التالية اخر تحديثات اسعار البنزين بالمملكة.
اسعار البنزين في السعودية 2020
وفقًا للاعلان ارامكو عن تحديثات شهر مارس الجديد ستكون اسعار لتر البنزين بالمملكة على النحو التالي:-
اسعار لتر البنزين 91:- 1.55 ريال
اسعار لتر البنزين 95:- 2.11 ريال
هذا وقد شددت ارامكو على ضرورة الابلاغ عن المحطات المخالفة لتلك لـ اسعار البنزين في السعودية 2020 وحال المغالاة في اسعار لتر البنزين يرجى الإبلاع على الرقم التالي 940.
اسعار البنزين في السعودية 2020
تحديث موضوع اسعار البنزين في السعودية 2020 ستيم تطبيقه اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مارس لعام 2020، وأن تلك التفاصيل الخاصة بـ اسعار البنزين في السعودية 2020 تأتي وفقًا لشركة أرامكو السعودية.
سعر البنزين في السعودية اليوم
ويقصد بالمراجعة الدورية، أن تصبح سعر البنزين في السعودية اليوم قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، لكن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.
كذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين، يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناء على مستوى العرض والطلب عالميا.
معرفة اسعار البنزين في السعودية 2020
يمكن لملاك المحطات وسائقي الرمكبات متابعة اسعار البنزين في السعودية 2020 من خلال موقع شركة الزيت العربية السعودية أرامكو بشكل شهري، وعكسها على شاشات الأسعار في المحطات مباشرة.
اسعار النفط الجديدة في السعودية
سعر النفط ارتفع اليوم الثلاثاء 10-3-2020 ، وسجلت اسعار النفط برنت للبرميل للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 2.85 دولار أمريكي ما نسبته 8.3%، ليصل سعره إلى 37.21 دولار أمريكي، وارتفع سعر النفط اليوم من نوع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للعقود الآجلة، بنسبة 7.9%، ما يعادل 2.46 دولار أمريكي، ليصل سعره 33.59 دولارًا أمريكيًا.
اسعار النفط مباشر
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، تعقيبا على اسعار النفط مباشر الان، أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة العربية السعودية، إلى 12.3 مليون برميل يوميا خلال شهر أبريل المقبل.
وقال الناصر في بيان له اليوم، حول اسعار النفط مباشر اليوم أن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا، وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل المقبل.
سعر النفط اليوم
وعقب تذبذب سعر النفط اليوم مقارنة بالأيام الماضية، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو إلى يونيو في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.
اسعار النفط 2020
وصرح الوزير اليوم لوكالات الانباء حول اسعار النفط 2020 وردا على تصريحات نظيره الروسي اليوم الثلاثاء "لا أرى مبررا لعقد اجتماعات في مايو- يونيو، من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية، مضيفا إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق ، وانه في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها."