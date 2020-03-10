بسبب خصومة ثأرية .. 4 أشقاء يقتلون شخصين بالطريق العام بالإسكندرية

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، بحبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار آخر لقيامهما بالقتل العمد، لشخصين انهالا عليهما بالأسلحة البيضاء بالطريق العام بمنطقة عزبة القلعة، بسبب وجود خصومة ثأرية بينهم.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعزبة القلعة بمنطقة العوايد شرق المحافظة، ووجود مصابين.





انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كل من "شريف.خ.م" 21 عام، عاطل، و"عبد المنعم.م.ع.ش" 26 عام، عاطل، بهما إصابات وجروح طعنية متفرقة بالجسم.





تمكن ضباط المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من "ر.ق"، و"م.ق" و"م.ق" وشقيقهم الرابع، وجميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، وسبق اتهامهم في قضايا مخدرات ومشاجرة.





تم ضبط المتهمين الثلاث، وبحوزتهم "سكين"، و"حربة" ملوثتان بالدماء، وهما المستخدمين في الحادث، فيما تمكن شقيقهم الرابع من الهرب.





وكشفت التحريات عن وجود خلافات سابقة بين الأشقاء الأربعة والمجني عليهما تسببت في نشوب مشاجرة بينهم، قبل نحو عام ونصف، انتهت بسجن المتهمين الأربعة لمدة عام، والذين بخوجهم من السجن عقدوا العزم على الانتقام من المجني عليهما، وتربصوا لهم بأحد شوارع عزبة القلعة، وانهالوا عليهم طعنا بـ"سكين وحربة"، حتى فارقا الحياة.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وأخطرت النيابة المختصة لباشرة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وأمرت النيابة بتشريح جثتي المجني عليهما، وارسال الأدوات المستخدمة فى الجريمة إلى الطب الشرعى لمضاهاتها بالجروح الطعنية للمجنى عليهما وسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة.