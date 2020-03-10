اسعار جديدة للبنزين في السعودية .. تعرف عليها

أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين.





وأوضحت أرامكو السعودية في بيان مقتضب لها منذ قليل أن أسعار شهر مارس الحالي هي على النحو الآتي:









بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر.





بنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر.





الديزل0.47 ريال لكل لتر.





الكيروسين 0.64 ريال لكل لتر.





غاز البترول المسال 0.75 ريال لكل لتر.

ويشار الي ان شركة أرامكو السعودية، كانت قد أعلنت رفع أسعار وقود البنزين ابتداء من الأحد الـ14 من يوليو، موضحة الأسعار الجديدة ونسبة الرفع الطفيفة.





وقالت أرامكو في بيان على موقعها الرسمي أن رفع الأسعار يأتي "وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.





علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".