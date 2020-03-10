ابنة إدوارد تبدع في الغناء على الهواء.. وصاحبة السعادة: جامدة.. فيديو

أبدعت ماريا إدوارد، ابنة الفنان ادوارد، في الغناء على الهواء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".





وعلقت الفنانة إسعاد يونس قائلة: "جامدة"، ورد عليها إدوارد قائلا: "ولا بلاد برة".





وقال إدوارد في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، ابويا حببني في اويا حببني في الأغاني الكلاسيكية الأجنبية، ورغبت في نقل الأمر إلى أبنائي".





وأضاف إدوارد:" ابنائي أحبوا الموسيقى الغربية وأكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو في الغناء الغربي".





ومن جانبها قالت ماريا إدوارد ابنة ادوارد:" بدأت الغناء منذ طفولتي وصوتي مكنش حلو، وبدات اشتغل على نفسي وحصلت على دروس غناء وحبيت الموسيقى، وعزفت آلات كثيرة".