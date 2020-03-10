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توك شو

ابنة إدوارد تبدع في الغناء على الهواء.. وصاحبة السعادة: جامدة.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:24 م
ماريا ادوارد
ماريا ادوارد
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هاني حسين
أبدعت ماريا إدوارد، ابنة الفنان ادوارد، في الغناء على الهواء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

وعلقت الفنانة إسعاد يونس قائلة: "جامدة"، ورد عليها إدوارد قائلا: "ولا بلاد برة".

وقال إدوارد في حواره  مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"،  ابويا حببني في اويا حببني في الأغاني الكلاسيكية الأجنبية، ورغبت  في نقل الأمر إلى أبنائي".

وأضاف إدوارد:"  ابنائي أحبوا الموسيقى الغربية وأكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو في الغناء الغربي".

ومن جانبها قالت  ماريا إدوارد ابنة ادوارد:" بدأت الغناء منذ طفولتي وصوتي مكنش حلو، وبدات اشتغل على نفسي  وحصلت على دروس غناء وحبيت الموسيقى، وعزفت آلات كثيرة".
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