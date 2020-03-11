البعوض المميت.. بعد انتشار الأشمنيوز فى تونس تعرف على أسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه

انتشرت بعض الأخبار حول انتشار ( بعوض الاشمنيوز ) في تونس، والذي يصنف من دائرة الحشرات الطائرة المميتة، كما يظهر بكثرة فى الوقت الحالى نتيجة احتباس الأمطار.





ويعد من الحشرات المعدية التى تنقل بعض الأمراض الخطيرة إلى الإنسان، كما يوجد منها نوعان، أحدهما يمس الاعضاء الداخلية وأكثر خطورة من الثاني الذي يمس البشرة.





ووفقًا لموقع "MEDICAL NEWS TODAY" إليكم أهم أعراضه ومدى الخطورة.





- بقع داكنة تشبه الكدمات

- تورم أو احمرار الجلد

- بثور صغيرة بدلا من الحبوب الكبيرة

- أنتشار البثور الصغيرة بشكل شائع، هذه تشير إلى أن البعوضة اخترقت الجلد في أكثر من مكان، أو أن أكثر من حشرة واحدة تسببت في إصابة الشخص.





وفقًا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، فإن لدغة البعوض قد تسبب الحساسية المفرطة في حالات نادرة، وفى هذه الحالة قد تهدد الحياة وتتسبب في تورم الحلق أو خلايا النحل أو الإغماء.





هناك العديد من الإصابات الضارة التي يمكن أن يحملها البعوض ونقله ، بما في ذلك:-





- الملاريا: تسبب الطفيليات هذا المرض الذي يهدد الحياة عن طريق إصابة خلايا الدم الحمراء وتدميرها للسيطرة على الملاريا وعلاجها ، يعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية.





- فيروس غرب النيل: معظم المصابين بفيروس غرب النيل لا تظهر عليهم أي أعراض ، على الرغم من أن البعض يصاب بالحمى أو أعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا ، ويتطور مرض خطير في الجهاز العصبي.





- فيروس زيكا: هذه حالة خفيفة بشكل عام تسبب في البداية الحمى وآلام المفاصل والطفح الجلدي، عادةً ما تمر الأعراض الأولية لمرض زيكا بعد أسبوع واحد ، ولكن يمكن أن يؤدي المرض إلى حدوث حالات شذوذ خلقي إذا أصبحت امرأة حاملًا بعد تلقي لدغة من البعوض.





- الحمى الصفراء: هذا الفيروس يسبب التهاب في الدماغ والحبل الشوكي، وتشمل أعراضه الحمى والتهاب الحلق .





- حمى الضنك: يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى ارتفاع في درجة الحرارة والطفح الجلدي ووجع العضلات وآلام المفاصل، وفي الحالات القصوى يمكن أن يحدث نزيف حاد وصدمة وموت حمى الضنك تنشط في الغالب في المناطق المدارية وشبه المدارية.





- شيكونغونيا: آلام المفاصل والصداع والطفح الجلدي والحمى شائعة في شيكونغونيا، يحتاج الأشخاص المصابون بالمرض إلى الراحة في الفراش والسوائل من أجل الشفاء.





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يعد بعوض الاشمنيوز من أخطر الأنواع، ويتسبب البعوض في إصابة الكثير من الأشخاص بالأمراض والفيروسات، كما أنه يؤدي إلى الموت بسبب لدغته، ويعتبر مسببا خطيرا للأمراض والأوبئة.





وجاءت من أبرز الأمراض التي تسببها بعوض الاشمنيوز، هي الملاريا والفيلاريات والحمى والضنك والتهاب الدماغ والصفراء، وكل تلك الأمراض خطيرة على صحة الأشخاص وتؤدي إلى الموت.





كما تعد الملاريا من أخطر الأنواع التي يتعرض لها الأشخاص، ويوجد ما يقرب من نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بالملاريا، لقد حدثت الملاريا في الولايات المتحدة ، وما زالت تحدث في حالات نادرة. لا يزال البعوض القادر على حمل الملاريا ونقلها يعيش في معظم أنحاء هذا البلد. وأدى تدفق الأشخاص المصابين بالملاريا إلى انتقال مرض الملاريا في بعض المناطق بالولايات المتحدة.





ومع لدغات البعوض فإن الأشخاص معرضون للإصابة بالتهابات الدماغ، والتهابات السحايا، وبعض من الفيروسات المميتة، يفقس البعوض من بيض يوضع في أماكن مملوءة أو مملوءة بالماء. يفقس البيض في يرقات تشبه الديدان التي عادة ما تقع مباشرة تحت سطح الماء ، وتتنفس من خلال الأنابيب في نهاية ذيل أجسامهم ، وتتغذى على الكائنات المجهرية ، مثل البكتيريا. وبالتالي فإن معظم يرقات البعوض تتطلب ماء يحتوي على مواد عضوية ، مثل الأوراق أو مياه الصرف الصحي لتكون بمثابة طعام للكائنات الحية الدقيقة التي سوف تستهلكها يرقات البعوض النامية.





يمكن أن يطير البعوض لمسافات طويلة. بعض أكثر من 20 ميلا من مصدر المياه التي تنتجها. لكنهم لا يطيرون بسرعة ، فقط حوالي 4 أميال في الساعة. ولأنها عادةً ما تطير إلى الريح للمساعدة في اكتشاف الروائح المضيفة ، فإن عددًا أقل من البعوض في أيام الرياح.





كما يطير البعوض أقرب إلى هدفه ، فإنه يبحث عن حركة الأجسام المظلمة. بمجرد أن تجد لك ، تهبط وتدرج مجساتها وتحقيقاتها للأوعية الدموية تحت الجلد. عندما يجدها واحدة ، فإنه يضخ اللعاب في الجرح. يحتوي اللعاب على مضاد للتخثر يضمن تدفقًا سلسًا ومستمرًا للدم. لسوء الحظ ، قد يحتوي لعاب البعوض أيضًا على مسببات الأمراض مثل طفيليات الملاريا أو فيروس التهاب الدماغ. هذه هي الطريقة التي ينقل بها البعوض المرض.









الوقاية من لدغات البعوض



