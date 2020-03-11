محمد عواد يكشف النقاب عن كواليس أزمته مع سعفان الصغير

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، النقاب عن أزمته مع سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي.

وقال محمد عواد خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدّمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "سعفان الصغير هو مدربي وأدين له بكثير من الفضل".





وواصل محمد عواد : "سعفان الصغير يهاجمني ويتحدث عن رحيلي مع كل مباراة يخسرها الإسماعيلي في الدوري بلا أي داعٍ".





وأوضح: "كنت أتابع باستمرار الصفقات التي سيبرمها مجلس إدارة الدراويش واستفسر عنها حبًا في النادي وبصفتي قائدًا للفريق أيضًا ولكن سعفان الصغير كان يقول لي ليس لنا شأن بالأمر".





وأنهى حديثه مؤكدًا على احترامه وعشقه للإسماعيلي وجماهيره، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرار الرحيل عن الفريق في الوقت المناسب عقب تفريغ الفريق من نجومه وبيع أفضل لاعبيه خلال موسم واحد".