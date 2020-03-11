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أخبار العالم

في أوضة النوم.. وكالة حكومية تنشر صورة لرئيس وزراء إثيوبيا وزوجته

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:42 ص
رئيس وزراء اثيوبيا
رئيس وزراء اثيوبيا وزوجته
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رحيم يسري
أعلنت وكالة الصحافة الإثيوبية وقف الصحفيين المُتورطين في نشر صورة لزوجة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في غرفة النوم.

وأوقفت الوكالة الحكومية، الصحفيين، لكنها لم تكشف هويتهم، أو عدد المتورطين في الواقعة التي أثارت ضجة بين وسائل الإعلام المحلية.

واعتذرت الوكالة بعد نشر صور مفبركة لرئيس الوزراء آبي أحمد وزوجته زيناش تاياشو، قائلة إن الأمر وقع "عن طريق الخطأ".

وتظهر في الصورة المتداولة زوجة رئيس الوزراء مستلقية على السرير بغرفة النوم، بينما يفترش آبي أحمد الأرض.

وكانت الصورة استخدمت على خبر يتعلق بالانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في أغسطس المقبل، والتي يعقد عليها "آبي أحمد" آمالا كبيرة.

وعلى الفور وبعد 5 دقائق تحديدا، أزالت الوكالة الصورة من على حساباتها بمواقع التواصل؛ مقدمة اعتذارا عن ذلك الخطأ، معلنة إيقاف الصحفيين المتسببين في الأمر، وأنها ستعلن عن الخطوة التالية ضدهم.
في أوضة النوم.. وكالة حكومية تنشر صورة لرئيس وزراء إثيوبيا وزوجته
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